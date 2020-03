Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (296) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche

Schwabach (ots)

Am Montagmorgen (02.03.2020) drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Haag ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr bis 11:20 Uhr brach ein unbekannter Täter die Terrassentüre des freistehenden Einfamilienhauses in der Sandstraße im Kammersteiner Ortsteil Haag auf. Anschließend durchwühlte der oder die Unbekannten die Wohnung. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht Zuhause.

Ob und welche Gegenstände gestohlen wurden, konnte bei der Anzeigenaufnahme des Einbruchs noch nicht abschließend geklärt werden. Dies soll im Rahmen der Ermittlungen noch bestimmt werden.

Das Fachkommissariat für Einbruch der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Alle Hinweise können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

