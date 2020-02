Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (242) Renitenter Ladendieb auf frischer Tat verfolgt und festgenommen

Nürnberg (ots)

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort befand sich ein Beamter der Nürnberger Kriminalpolizei. Der Polizist verfolgte einen renitenten Ladendieb auf frischer Tat und nahm ihn fest.

Gegen 11:30 Uhr betrat ein 25-Jähriger einen Verbrauchermarkt in der Laufamholzstraße. Nachdem er mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack gesteckt hatte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn eine Mitarbeiterin an, woraufhin der mutmaßliche Dieb flüchtete.

Ein anwesender Kriminalbeamter erkannte die Situation, nahm die Verfolgung des Mannes auf und forderte ihn mehrfach auf, stehen zu bleiben. Außerdem gab er sich als Polizeibeamter zu erkennen. Der mutmaßliche Dieb reagierte nicht und setzte seine Flucht fort. Der Polizeibeamte konnte den Mann einholen und trotz heftiger Gegenwehr bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife festhalten.

Beide Beteiligte blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Im Rucksack des Mannes befand sich Diebesgut, welches aus dem Verbrauchermarkt stammte.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Wolfgang Prehl/n

