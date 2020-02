Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (196) Orkantief "Sabine" - Bilanz des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Mittelfranken (ots)

Am Montag (10.02.2020) zog das Orkantief "Sabine" über Mittelfranken hinweg. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht Bilanz.

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken bis Dienstagmorgen (11.02.2020, 09:00 Uhr) 412 Einsätze im Zusammenhang mit dem Orkantief bewältigen. In Mittelfranken wurden, wie mit Meldung 192 berichtet, durch die Folgen des Orkantiefs fünf Personen leicht und ein 20-Jähriger Mann schwer verletzt.

In den überwiegenden Fällen handelte es sich bei den Einsätzen um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste oder sonstige Gegenstände, welche Straßen blockierten oder auf geparkte Fahrzeuge stürzten. Hier unterstützten die Polizeibeamten die Räumung blockierter Straßen, unter anderem mit dem Einsatz von Kettensägen.

Ergänzend zu den in der vorläufigen Bilanz berichteten Ereignissen, musste am Montagabend die BAB 9 zwischen Hormersdorf und Schnaittach im Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr wegen Reparaturarbeiten einer Stromleitung in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell