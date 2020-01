Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (60) In zwei Einfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Weißenburg (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Weißenburg und Ellingen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bereits am Freitag (10.01.2020) hörten die Bewohner eines Einfamilienhauses "Am Gestein" in Ellingen gegen 20:00 Uhr verdächtige Geräusche und zogen einen Rollladen hoch, um nachzusehen, konnten jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Dabei wurden die Einbrecher vermutlich gestört und flüchteten unerkannt. Erst am nächsten Tag stellten die Bewohner ein aufgehebeltes Kellerfenster fest, aber bislang keinen Entwendungsschaden.

Im Zeitraum von Samstag, 11.01.2020, 10:00 Uhr bis Montag, 13.01.2020, 09:00 Uhr hatten ebenfalls unbekannte Einbrecher ein Fenster an einem Einfamilienhaus "Am Römerlager" in Weißenburg aufgehebelt. Im Inneren durchwühlten der oder die Täter alle Schränke und Schubläden und flüchteten unerkannt. Ein Entwendungsschaden konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Die Ansbacher Kripo bittet in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

