Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (23) Einbruch in Pfarrhaus - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstagmittag (02.01.2020) und Freitagmorgen (03.01.2020) drang ein bislang unbekannter Täter in Greding (Lkr. Roth) in das Anwesen einer Pfarrei ein. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 13:00 (Do.) und 08.00 Uhr (Fr.) hebelte der Täter ein Fenster des Pfarrhauses am Kirchberg auf und gelangte hierdurch in das Gebäudeinnere. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und Schränke und entwendete mehrere hundert Euro aus einem Tresor. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Hetzner / mc

