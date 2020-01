Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (21) Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung in Baiersdorf gesucht

Erlangen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.01.2020) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Innenstadt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 02:00 Uhr teilten Zeugen zunächst eine brennende Papiertonne vor dem Anwesen in der Waaggasse mit. Das Feuer konnte von den Zeugen selbst gelöscht werden. Im weiteren Verlauf stellten sie fest, dass im Müllraum des Mehrfamilienhauses ebenfalls Feuer ausgebrochen war.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und auf den Müllraum beschränken. Bei den Löscharbeiten kam es jedoch zu starker Rauchentwicklung, woraufhin das gesamte Mehrfamilienhaus sowie ein angrenzendes Wohnhaus vorsorglich geräumt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten drei Personen leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikation. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt. Eine stationäre Aufnahme war jedoch nicht erforderlich.

Die evakuierten Bewohner wurden für die Dauer der Löscharbeiten im Rathaus versorgt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung vor Ort durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen.

Am Gebäude entstand Sachschaden der noch nicht näher beziffert werden kann.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

