Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1741) Vollsperre der BAB 3 nach Vollbrand eines Sattelzug

LKr. Erlangen/Höchstadt (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, gegen 03.33 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken der Brand eines Sattelzuges auf der A3, zwischen den AS Höchstadt/Nord und Schlüsselfeld mitgeteilt. Für die Dauer der derzeit noch andauernden Löscharbeiten wurde die BAB 3 in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird kurz vor der Unfallstelle ausgeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 58jähr. Fahrer eines mit Autoteilen beladenen Sattelzuges aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Aussenschutzplanke. Dabei bemerkt der Fahrer starken Funkenflug am Heck des Sattelzuges, kommt zwischen der rechten und linken Spur zum Stehen und begibt sich in Sicherheit. Kurz darauf gerät der Auflieger in Vollbrand. Ein nachfolgender 64jähr. Fahrer eines Kleintransportes weicht, um nicht aufzufahren, nach links aus und prallt gegen die Mittelschutzplanke. Beide Beteiligten bleiben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht eingeschätzt werden

Die Lösch- und Reinigungsarbeiten dauern noch an. Nach deren Abschluß kann die Fahrbahn in Richtung Regensburg wieder frei gegeben werden. Die Sperre in Richtung Würzburg wird bis zur Bergung des Sattelzuges aufrechterhalten.

Gassert, EPHK

