Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1676) Einbruch in Amtsgebäude scheint geklärt

Nürnberg (ots)

Im Mai 2019 brachen Unbekannte in ein städtisches Gebäude im Nürnberger Nordosten ein. Eine gesicherte DNA-Spur führte nun zu einem Tatverdächtigen.

In den frühen Morgenstunden des 16.05.2019 drangen zunächst unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude in der Braillestraße ein. Die Einbrecher entwendeten mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von einigen tausend Euro. Außerdem entstand hoher Sachschaden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten Spuren am Tatort und übersandten das Material zur weiteren Auswertung ans Bayerische Landeskriminalamt. Eine Überprüfung führte die Ermittler nun zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Am Tatort gesichertes DNA-Material konnte dem 28-Jährigen zugeordnet werden.

Der in Deutschland wohnsitzlose Tatverdächtige ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Kriminalpolizei fahndet nach ihm.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell