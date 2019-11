Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1604) Einbrüche in zwei Vereinsheime - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Erneut waren Unbekannte in das Vereinsheim des Hundevereins in der Meinhardswindener Straße eingebrochen. Auch in das Büro des Sportheims der Tennisabteilung in der Hospitalstraße sind Einbrecher eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen in beiden Fällen.

Im Zeitraum von 12:15 Uhr am Mittwoch (13.11.19) bis 11:45 Uhr am Donnerstag (14.11.19) hatten der oder die Einbrecher die Hintereingangstür des Vereinsheims des Hundevereins aufgehebelt und aus einer Schublade einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Wie mit Meldung 1518 vom 28.10.19 berichtet, war dort bereits schon einmal vom 25. auf 26.10.19 eingebrochen worden.

In das Büro der Tennisabteilung waren Unbekannte bereits im Zeitraum zwischen Freitag, 08.11.19 und Donnerstag, 14.11.19 eingebrochen. Dort hatten sie die Bürotür aufgebrochen, aber keine Wertgegenstände oder Bargeld vorgefunden. Die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zu den Tatzeiten an den Vereinsheimen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell