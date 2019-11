Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1592) Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Aisch (ots)

Gestern (11.11.19) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Langenfeld (Lkrs. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr hatten unbekannte Einbrecher die Terrassentür des Wohnhauses in der Wiesenstraße aufgehebelt und waren in die Innenräume eingedrungen. Dort durchwühlten sie sämtliches Inventar in allen Räumen. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro flüchteten die Täter unerkannt. An der Terrassentüre entstand etwa 500 Euro Sachschaden.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer/n

