Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1591) Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Bad Windsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11.11.19) brachen Unbekannte in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:45 Uhr hebelten der oder die unbekannten Einbrecher die Eingangstür zum Verkaufsraum auf. Aus den Regalen entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell