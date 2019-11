Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1551) Einbruch in Einfamilienhaus- Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots)

Am Samstag (02.11.19) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Polsinger Ortsteil Döckingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:30 Uhr hatten der oder die unbekannten Einbrecher die Terrassentür zu dem Anwesen in der Breitnestraße aufgehebelt und waren so in die Innenräume eingedrungen. Im Haus durchwühlten die Täter mehrere Schränke und flüchteten mit Bargeld und Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. An der Terrassentür hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer / mc

