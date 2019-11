Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1550) Tödlicher Verkehrsunfall

Dinkelsbühl (ots)

Heute Morgen (04.11.2019) ereignete sich bei Wittelshofen im Landkreis Ansbach ein schwerer Unfall, bei dem ein junger Mann tödlich verletzt wurde.

Gegen 07.15 Uhr war der 18-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Langfurth-Ammelbruch in Richtung Untermichelbach, einem Ortsteil von Wittelshofen, unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Dabei erlitt der Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger angefordert. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden haben die Ortsverbindungsstraße abgesperrt und leiten den Verkehr um.

Rainer Seebauer / mc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell