POL-MFR: (1494) Häufung von Geldwechseldiebstählen durch Trickdiebe - Fallaufklärung und Warnhinweise

In den vergangenen Wochen kam es im gesamten mittelfränkischen Raum immer wieder zu Diebstählen durch unbekannte Trickdiebe. Die Täter gaben vor, Geld wechseln zu wollen. Der Kriminalpolizei Erlangen gelang nun die Aufklärung einer Vielzahl der Fälle.

Wie u.a. mit Meldungen 1472, 1377 und 1370 berichtet, treten die Täter oftmals auf öffentlichen Parkplätzen (z.B. vor Supermärkten) auf. Dort sprechen sie meist gezielt ältere Menschen an, um sich kleine Geldbeträge wechseln zu lassen. Während sie ihre Opfer in ein Gespräch verwickeln, gelingt es ihnen immer wieder, selbst in deren Geldbörse zu greifen und unbemerkt große Bargeldbeträge zu entwenden. Die Täter traten bislang überwiegend in den Stadtgebieten Nürnberg, Fürth und Erlangen auf.

Nun gelang es dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen, zehn dieser Fälle aufzuklären. Durch das Amtsgericht Erlangen wurden Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter erlassen. Es handelt sich dabei um überörtlich agierende Täter aus Südosteuropa. Gegen einen der Tatverdächtigen, einen 38-jährigen Mann, konnte der Haftbefehl am vergangenen Donnerstag (17.10.2019) von Beamten der Polizei Heilbronn vollzogen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Nach den anderen Tätern wird gefahndet.

Da davon auszugehen ist, dass die Täter weiterhin auftreten, rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht, wenn Sie an entsprechenden Örtlichkeiten darum gebeten werden, Kleingeld zu wechseln und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Geldbörse greifen!

- Machen Sie auf sich aufmerksam und rufen Sie um Hilfe, wenn Sie von Personen bedrängt werden.

- Rufen Sie die Polizei, wenn Sie feststellen, dass verdächtige Personen wiederholt Passanten ansprechen und um das Wechseln von Kleingeld bitten.

Michael Hetzner/n

