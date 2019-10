Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1417) 6. "Tag des Einbruchschutzes" der Kriminalprävention Ansbach - Kriminalpolizei und Fachfirmen laden wieder nach Ansbach ein

Westmittelfranken/Ansbach (ots)

In der 6. Auflage des Tages des Einbruchschutzes möchte die Beratungsstelle der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach auch dieses Jahr am 27.10.2019 im Staatsinstitut IV in Ansbach, Schlesierstraße 30 (gegenüber dem Polizeizentrum) den Bürgern rechtzeitig zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" Tipps zur Sicherung der Wohnungen und Häuser gegen Einbrecher an die Hand geben.

Interessierte Bürger, insbesondere Bauherren von Neu- und Umbaumaßnahmen, erhalten im Rahmen einer länderübergreifenden Einbruchsprävention firmen- und produktneutrale Hinweise auf Sicherungsmöglichkeiten für Haus, Hof und Firma. Für Fragen stehen die sicherheitstechnischen Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, die Kriminalhauptkommissare Armin Knorr (Ansbach) und Rainer Groß (Schwäbisch Hall) zur Verfügung.

"Facherrichter", also auf Sicherungstechnik spezialisierte Handwerksbetriebe stellen Ihnen Exponate sowohl im Bereich des mechanischen Einbruchschutzes, als auch der elektronischen Sicherungen mittels Überfall- und Einbruchmeldeanlagen vor und informieren Sie über die Funktionsweisen der angebotenen Systeme. Sie können fragen, testen, ausprobieren. Denken Sie daran: Nur fachgerecht montierte genormte und geprüfte Sicherungen können wirkungsvoll Einbrüche verhindern!

Fragen zur Förderung durch die KfW-Bank können Sie ebenso stellen, wie sie auch Tipps zum Einbruchschutz durch sicheres Verhalten und Nachbarschaftshilfe erhalten.

Merken Sie sich den Termin jetzt schon vor, vor allem, wenn Sie anstehende (Um-) Baumaßnahmen planen.

6. "Tag des Einbruchschutzes der Kriminalprävention Ansbach" Ort: Schlesierstr. 30, Ansbach Staatsinstitut IV 27.10.2019, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Programm:

11.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung durch den Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, Kriminaloberrat Dieter Hegwein,

anschließend Vortrag des sicherheitstechnischen Fachberaters Kriminalhauptkommissar Armin Knorr zu Grundlagen des Einbruchschutzes sowie Verhaltensempfehlungen

14.00 Uhr: Wiederholung des Vortrages

Außerdem Beratung von ca. 11.15 Uhr bis 16.00 Uhr an den Ausstellungsständen durch die ausstellenden Fachfirmen und die Fachberater der Kriminalpolizei

