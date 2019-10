Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1368) Geschwindigkeitskontrollen der Nürnberger Verkehrspolizei

Nürnberg (ots)

Am vergangenen Dienstag (01.10.2019) führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg erneut umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei fielen wieder einige Verkehrsteilnehmer auf.

Im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 23:00 Uhr wurden über 12.000 Fahrzeuge gemessen. Davon waren rund 550 zu schnell unterwegs. 473 könnten ein Verwarnungsgeld von bis zu 35 EUR bezahlen. Auf die restlichen kommen Bußgeldbescheide und bis zu zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister zu. Die 14 Schnellsten erwartet zusätzlich ein Fahrverbot von einem bis zwei Monaten.

Spitzenreiter war der Fahrer eines Pkw auf der Regensburger Straße. Dieser wurde am Vormittag bei zulässigen 50 km/h mit 108 Stundenkilometern gemessen. Dafür wird er wohl ein Bußgeld in Höhe von 280 EUR bezahlen und seinen Führerschein für zwei Monate abgeben müssen. Das Punktekonto des Mannes in Flensburg wird aller Voraussicht nach um zwei Zähler anwachsen.

Bert Rauenbusch/n

