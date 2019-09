Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1329) Graffiti-Schmierer auf frischer Tat erwischt

Ansbach (ots)

Wie mit Meldung 353 vom 15.03.2019 berichtet, kam es bereits zwischen Februar und März diesen Jahres zu mehreren Graffiti Schmierereien im Stadtgebiet. Der damals ermittelte Tatverdächtige konnte nun bei weiteren Schmierereien auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden.

Der 50-Jährige hatte auch in den vergangenen Monaten im gesamten Stadtgebiet verschiedenste Schmierereien mit beleidigendem Inhalt gegen Polizeibeamte und Personen des öffentlichen Lebens an unterschiedlichen Gebäuden und Plakatwänden angebracht. In der vergangenen Nacht konnte er auf frischer Tat festgenommen werden.

Die Ansbacher Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage gegen den 50-Jährigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

Rainer Seebauer / mc

