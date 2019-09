Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1328) Einbruch in Gewerbebetrieb - Zeugenaufruf

Roth (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend (18.09.2019) bis Donnerstagfrüh (19.09.2019) brachen Unbekannte in einen Gewerbebetrieb in Roth ein. Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 17:30 Uhr und 06:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zugang zu einer Firma in Roth, An der Lände. Im Inneren des Gebäudes brachen sie mehrere Türen und einen Tresor auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Außerdem entwendeten die Einbrecher mehrere Tausend Euro Bargeld.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold / mc

