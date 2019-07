Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1048) Erneute Brandstiftung an Restaurant - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Wie bereits mit Meldung 601 berichtet, kam es am 03.05.2019 in einem Restaurant im Nürnberger Stadtteil Schnepfenreuth zu einer Brandstiftung. Gestern Morgen (28.07.2019) legten erneut Unbekannte Feuer in dem Betrieb.

Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Restaurant in der Staffelsteiner Straße auf und legten in der Garage des Betriebs Feuer. Der Besitzer konnte die Flammen selbst löschen und verständigte die Polizei. Da nur abgestellter Unrat Feuer fing, ist der entstandene Sachschaden verhältnismäßig gering. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Brandermittler der Nürnberger Kriminalpolizei übernahmen vor Ort die Spurensicherung und die Ermittlungen.

Wer hat am Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Staffelsteiner Straße gesehen? Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Michael Hetzner/n

