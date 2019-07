Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1031) Renitenter Mann auf Basketballplatz

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (24.07.2019) kam es zu einem Polizeieinsatz an einem Basketballplatz in der Sebalder Altstadt in Nürnberg. Ein Mann beleidigte und bedrohte Polizeibeamte und einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wollte gegen 20:00 Uhr den Basketballplatz am Maxtorgraben zusperren und forderte einen 34-jährigen Mann auf den Platz zu verlassen. Der 34-Jährige, welchem schon einmal ein Hausverbot für den Platz erteilt wurde, beleidigte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit unflätigen Ausdrücken und machte keine Anstalten zu gehen.

Den daraufhin verständigten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, begegnete der 34-Jährige ebenfalls mit Kraftausdrücken, erhobenen Fäusten und Bedrohungen. Die Beamten brachten den 34-Jährigen letztendlich mit Einsatz eines Pfeffersprays zu Boden und nahmen den Mann vorläufig fest.

Der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung verantworten.

Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell