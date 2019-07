Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (982) Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kiosk

Erlangen (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag (17./18.07.2019) in einen Kiosk in Erlangen-Bruck ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Etwa im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr (Mittwoch) und 07:00 Uhr (Donnerstag) drangen die Täter gewaltsam in den Kiosk in der Langfeldstraße ein. Sie entwendeten Tabakwaren, Bargeld sowie technische Gerätschaften und konnten schließlich unerkannt entkommen. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von mehreren tausend Euro. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden wird derzeit auf etwa 150 Euro beziffert.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Erlangen hat erste kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

