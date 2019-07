Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (981) Mädchen-Trio wollte Passanten berauben - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.07.2019) wollten drei unbekannte Mädchen Passanten im Nürnberger Osten berauben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15:55 Uhr sprachen drei jugendliche Mädchen eine Seniorin in der Fenitzerstraße an und baten um Geld. Als die Seniorin dies verweigerte, zeigte eines der drei Mädchen ein Messer vor und versuchte die Geldbörse zu entwenden. Der Seniorin gelang es, die Geldbörse festzuhalten, woraufhin das Trio in unbekannte Richtung flüchtete.

Gegen 16:20 Uhr wurde ein minderjähriges Mädchen in der Äußeren Sulzbacher Straße ebenfalls von drei jugendlichen Mädchen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert und in das Gesicht geschlagen. Dem Mädchen gelang es zu flüchten und sich den Eltern anzuvertrauen.

In beiden Fällen werden die drei unbekannten jugendlichen Mädchen wie folgt beschrieben:

Unbekannte Täterin 1:

Circa 16 Jahre alt, circa 160 cm groß, helle Hautfarbe, trug ein helles Oberteil mit schwarzer Aufschrift, eine hochgekrempelte blaue Jeans und eine schwarze Handtasche

Unbekannte Täterin 2:

Circa 16 Jahre alt, circa 165 cm - 170 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle lange Haare, trug eine weiße, vorne zusammengeknotete Bluse, dunkelblaue Jeans, Sportschuhe der Marke "Fila", hatte hellrosa gefärbte Fingernägel und führte eine schwarze Tasche mit sich

Unbekannte Täterin 3:

Circa 17 Jahre alt, circa 160 cm groß, kräftige Statur, helle Hautfarbe, lange dunkle Haare und war mit einer Jeans bekleidet

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Tathandlungen oder zur Identität der unbekannten Täterinnen machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell