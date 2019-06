Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (808) Entwendeter Zigarettenautomat aufgefunden - Zeugenaufruf

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Dienstagnachmittag (11.06.2019) fand ein Passant einen entwendeten Zigarettenautomaten in einem Waldgebiet bei Markt Erlbach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Passant fand den aufgebrochenen Automaten in einem Waldstück südlich vom Markt Erlbacher Ortsteil Eschenbach, kurz vor der Abzweigung zur Häringsmühle auf. Im Verlauf der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Automat offenbar in der Nacht von Montag (10.06.2019) auf Dienstag (11.06.2019) in Eschenbach entwendet wurde. Der Zigarettenautomat war ursprünglich an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Fürther Straße angebracht.

Aus dem Automaten wurden Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche am Entwendungs- oder am Auffindeort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch unter der Telefonnummer 09161 88530 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell