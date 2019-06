Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (795) Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Gleich zwei Mal trat am frühen Montagmorgen (10.06.2019) ein Mann in der Nürnberger Innenstadt in exhibitionistischer Weise auf. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm einen 46-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 01:30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung, dass ein unbekannter Mann sich am Spittlertorgraben gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt hatte und sein Geschlechtsteil zur Schau stellte. Die Geschädigte lief weiter und verständigte die Polizei.

Nur wenige Minuten später teilte eine weitere Zeugin mit, dass sie ebenfalls Opfer eines Exhibitionisten wurde. Die abgegebene Personenbeschreibung war nahezu identisch. Eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen im Nahbereich fest.

Der 46-Jährige war stark alkoholisiert. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der 46-Jährige muss sich nun in zwei Ermittlungsverfahren verantworten.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell