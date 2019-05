Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (716) Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Zirndorf (ots)

Unbekannte haben Ende letzter Woche in Langenzenn-Burggrafenhof einen Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend (23.05.19) hatte ein 39-Jähriger seinen blauen Subaru ZC gegen 21:30 Uhr in der Lenzenstraße abgestellt. Als er am Freitag (24.05.19) gegen 22:00 Uhr sein Fahrzeug abholen wollte, musste er feststellen, dass es von Unbekannten entwendet worden war. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch im Besitz des Geschädigten.

Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen UFF-BR 2 und einen Zeitwert von etwa 22.000 Euro.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden. / Rainer Seebauer

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell