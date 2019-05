Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (633) Einbruch in Apotheke - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Ein unbekannter Täter brach am späten Abend des 09.05.2019 in eine Apotheke in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte schlug gegen 22:30 Uhr die Glasschiebetür der Apotheke in der Amalienstraße ein und stahl kurz darauf aus dem Verkaufsraum Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend suchte er das Weite. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen hatten den Mann gesehen, weshalb nachfolgende Personenbeschreibung vorliegt:

Ca. 160 - 170 cm groß, allgemein dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Schuhe.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

