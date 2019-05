Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (630) Exhibitionist im Fürther Stadtwald aufgetreten - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am frühen Mittwochabend (08.05.2019) trat ein Exhibitionist einer Frau im Fürther Stadtwald gegenüber auf. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:00 Uhr spazierte die Frau im Wald in der Nähe der Heilstättenstraße, als sie ein Fahrradfahrer überholte. Als dieser vorbeigefahren war, hielt er in einigem Abstand an, entblößte sein Geschlechtsteil und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Fahrrad.

Wenige Minuten später passierte sie derselbe Radfahrer erneut. Er setzte sich auf eine Parkbank und befriedigte sich augenscheinlich selbst. Die Geschädigte rief Passanten zu Hilfe, woraufhin der Täter mit seinem Fahrrad flüchtete. Die Taten ereigneten sich jeweils in der Nähe des Parkplatzes am Wildschweingehege (Zum Vogelsang).

Beschreibung des unbekannten Täters:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, ovales längliches Gesicht, heller Hauttyp, bekleidet mit einer dünnen schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Jeanshose. Er führte ein schwarzes Trekking-Herrenrad mit sich.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell