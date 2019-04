Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (482) Hoher Sachschaden bei Einbruch in Spielhalle

Heilsbronn (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (07.04.2019) brachen Unbekannte in eine Spielhalle in Dietenhofen (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 03:30 Uhr bis circa 11:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Tür Zugang zu einer Spielhalle in der Warzfeldener Straße in Dietenhofen. Im Gastraum brachen die Unbekannten mehrere Spielautomaten mit brachialer Gewalt auf und entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Einbrecher hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

