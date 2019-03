Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (339) Kinderspielplatz mit Hakenkreuzen verunstaltet - Zeugensuche

Neustadt/Aisch-Scheinfeld (ots)

Am Montagnachmittag (11.03.19) teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Unbekannter das Holzhaus am Kinderspielplatz in Klosterdorf mit mehreren Hakenkreuzen beschmiert hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter der Stadt Scheinfeld haben den angerichteten Schaden begutachtet und beziffern die Schadenshöhe mit etwa 300 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Urheber der Schmierereien aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, die in den vergangenen Tagen am Spielplatz verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

