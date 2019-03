Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (298) Einbrüche in verschiedene Bürogebäude in Georgensgmünd - Zeugen gesucht

Mehrere Einbrüche in Bürogebäude ereigneten sich in der Nacht zum Freitag (28.02./01.03.2019) in Georgensgmünd (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr (Donnerstag) und 07:00 Uhr (Freitag) brachen bislang Unbekannte in ein Büro in der Straße Flurstütze ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und konnten damit unerkannt entkommen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden schlägt ebenfalls mit mehreren Tausend Euro zu Buche.

Gegen 06:45 Uhr am heutigen Morgen stellte ein Verantwortlicher einer Firma in der Straße An der Papiermühle ebenfalls einen Einbruch in die Büros der Firma fest. Die bislang unbekannten Täter durchwühlten die Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 20:00 Uhr (Donnerstag) und 04:30 Uhr (Freitag) bei einer Firma im Breitenloher Weg. Der Sach- sowie Entwendungsschaden blieb jeweils unter 100 Euro.

Das Fachkommissariat für Spurensicherung der Kriminalpolizei Schwabach übernahm erste Ermittlungen am Tatort. Das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

