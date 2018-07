POL-MFR: (1008) Streitigkeiten an Info-Stand

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (06.07.2018) kam es zu Streitigkeiten an einem Infostand in Nürnberg-Langwasser. Die Gemüter hatten sich beim Eintreffen der Polizei beruhigt.

Von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr war ein Info-Stand einer politischen Partei am Busbahnhof der Glogauer Straße / Ecke Breslauer Straße genehmigt und aufgebaut. Gegen 17:45 Uhr kam es hierbei zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen und den Betreibern des Standes.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hatten sich die Gemüter bereits beruhigt. Strafbare Handlungen konnten nicht festgestellt werden.

Circa eine Stunde (gegen 18:45 Uhr) nach dem Ereignis soll ein Betreiber des Info-Standes im Bereich der dortigen U-Bahn-Haltestelle verbal bedroht worden sein. / Michael Petzold

