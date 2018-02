POL-MFR: (345) Einbrecher waren in Erlangen unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Erlangen (ots) - Unbekannte Täter sind im Laufe des Samstags (24.02.2018) in drei Wohnhäuser in Erlangen eingebrochen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Anwesen in der Eltersdorfer Straße ein. Dabei verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck unbekannten Wertes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

In der Mendelstraße schlugen unbekannte Einbrecher zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr zu. Auch in diesem Fall gelangten die Täter über die Terrassentür ins Haus. Sie erbeuteten Wert- und Schmuckgegenstände im Wert von über 1.000 Euro. Die Summe des Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Am Erlanger Burgberg wurde am gleichen Tag ein weiteres Einfamilienhaus zum Ziel von Einbrechern. In das Wohnhaus an den Kellern drangen die Unbekannten zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr ein. Hierbei beschädigten die Täter die Terrassentür und verursachten einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Sie entwendeten verschiedene Wertgegenstände und Schmuck im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. In allen Fällen wurden Beamte des Kriminaldauerdienstes mit der Spurensicherung beauftragt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Samstag im Bereich rund um die Tatorte aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell