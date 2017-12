POL-MFR: (2095) Wohnhaus abgebrannt

Wilhelmsdorf (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in Wilhelmsdorf, Ortsteil Trabelshof (Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim), am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 01.00 Uhr ein Wohnhaus aus Holz in Brand. Das Haus brannte total nieder. Zwei Hausbewohner wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 250.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Hobauer, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Einsatzzentrale

Telefon: 0911/2112-1520

Fax: 0911/2112-1525

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell