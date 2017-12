POL-MFR: (2092) Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Schwand

Roth (ots) - Im Laufe des Donnerstags (21.12.2017) kam es im Schwanstettener Ortsteil Schwand (Lkrs. Roth) zu einem Einbruch. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter brach über die Terrassentür in das Wohnhaus in der Waldstraße ein und entwendete anschließend Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zudem verursachte er an der Terrassentür einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und ließ am Tatort eine Spurensicherung durchführen. Die Polizei bittet darum, Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Schwand zu melden. Das Hinweistelefon der mittelfränkischen Polizei ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 erreichbar.

