Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 16.12.2023, in der Zeit von 09.50 Uhr bis 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Dülmen auf dem Brokweg ein. Hierzu hebelten sie ein rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Sie entwendete eine fünfstellige Summe an Bargeld. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete während der ...

mehr