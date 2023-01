POL-COE: Nottuln, mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18.01.2023, bis Freitag, 20.01.2023, brachen bisher unbekannte Täter im Bereich Dörholt in Billerbeck in eine Garage ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe der Garage ein und entwendeten aus der Garage eine Kettensäge. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

