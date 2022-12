POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet/Landrat besucht Polizeiwachen an Heilig Abend

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter setzten am 22.12.2022, gegen 19.30 Uhr, eine Restmülltonne, auf dem Schulhof einer Schule auf der Dülmener Straße in Nottuln, in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Dülmen gelöscht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen ...

