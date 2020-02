Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Paul-Gerhardt-Straße, Versuchter Einbruch/ Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 07.02.20, drangen bislang unbekannte Täter gegen 18:00 Uhr in eine Schule auf der Paul-Gerhard-Straße in Dülmen ein und versuchten im Gebäudeinnern eine Tür zu einem Büroraum aufzubrechen. Vermutlich durch eine Mitarbeiterin gestört, verließen die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Durch einen Angestellten konnten ferner diverse Sachbeschädigungen im Eingangsbereich und Obergeschoss festgestellt werden - u. a. wurde eine Garderobe aus der Wandhalterung gerissen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel. 02594/ 793611 entgegen.

