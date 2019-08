Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Einbruch in Imbiss

Coesfeld (ots)

Durch ein zunächst auf Kipp stehendes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (29. August) in die Räume eines Imbissbetriebes an der Rekener Straße in Coesfeld eingebrochen. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Tatzeit: zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen, 2.40 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell