Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/ Hund läuft vor Auto, Hundehalter geht weiter

Coesfeld (ots)

Ein nicht angeleinter Hund ist am Dienstag (11. Juni) gegen 17.50 Uhr auf die Eisenbahnstraße in Dülmen gelaufen und dort vom Wagen eines Lüdinghausers (37) erfasst worden. Der Hundebesitzer, der einen weiteren Hund dabei hatte (dieser war angeleint), hob den offensichtlich verletzten Hund hoch und ging Richtung Kreuzweg davon. Am Wagen ist Sachschaden entstanden. Der Hundehalter wird wegen der von ihm begangenen Unfallflucht gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 02594/7930. Beschreibung des Mannes: ca. 1,80 Meter groß, schmale Statur, südländisches Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine dunkle Hose. Der angeleinte Hund sah aus wie ein sogenannter Kampfhund, möglicherweise ist es ein American Staffordshire Terrier. Der Hund, der gegen den Wagen gerannt war, ist ein Welpe mit braunem Fell.

