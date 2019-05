Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Havixbecker Straße, Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am 19.05.19, 19:00 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Senden die Havixbecker Straße in Richtung L 550. In Höhe der Kreuzung Havixbecker Straße/Schürbusch wollte der 15-jähriger Rollerfahrer aus Senden den Schürbusch linksseitig verlassen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

