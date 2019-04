Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Unachtsam geöffnete Autotür bringt Pedelecfahrer zu Fall

Coesfeld (ots)

Es ist der Schrecken aller Fahrradfahrer: Plötzlich geht direkt vor einem die Tür eines geparkten Wagens auf. Ein Pedelecfahrer (77) aus Dülmen konnte weder bremsen noch ausweichen, als ein Nottulner (20) am Montag (29. April) kurz vor 18 Uhr nach dem Einparken an der Marktstraße in Dülmen seine Autotür öffnete. Die Tür stieß gegen den Lenker des Pedelecs. Der 77-Jährige wurde beim Sturz verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus.

