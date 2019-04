Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Kreuzbauerschaft/ Metalldiebe unterwegs

Coesfeld (ots)

Schrottdiebe haben in der Kreuzbauerschaft in Ottmarsbocholt zugeschlagen. Im Zeitraum zwischen Montagabend (22. April) und Mittwochmorgen wurden an einem eingezäunten Gelände drei Metallzauntore sowie ein Schlagbaum abmontiert und gestohlen. Der Schaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert. Hinweise: 02591/7930

