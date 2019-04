Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Empte, L580/ Leverkusener mit Trike verunfallt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 27-jähriger Leverkusener am Donnerstagmittag (18.04.) um 12.35 Uhr auf dem Weg von Dülmen in Richtung Rorup nach Durchfahren einer Linkskurve in Höhe Haus Emte mit seinem geliehenen Trike nach rechts von der Straße abgekommen und in die Leitplanken gefahren. Der 27-Jährige und seine auf dem Rücksitz befindliche, 28-jährige Ehefrau kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmer kümmerte sich um das total beschädigte Trike. Die L580 war bis 14.10 Uhr gesperrt.

Ursprungsmeldungen: Dülmen, Empte / L580 wieder frei gegeben

Coesfeld NAchtragsmeldung Nach der Unfallaufnahme ist die L580 ab sofort in beide Richtungen wieder frei befahrbar.

Ursprungsmeldung: Dülmen, Empte / L580 nach Unfall zur Zeit geperrt Coesfeld Nach einem Verkehrsunfall ist die L580 in Höhe Haus Empte zur Zeit in beide Richtungen gesperrt. Ein Trike ist dort von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Ortskundige sollten den Bereich über die Karthaus umfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell