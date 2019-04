Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße/ Vandalen werfen Ortsschild in die Stever

Coesfeld (ots)

Zeugenhinweise zu Sachbeschädigungen in Appelhülsen sucht die Polizei. Unbekannte hatten in der Nacht zu Gründonnerstag (18.04.) auf der Münsterstraße das Ortsschild aus der Verankerung gerissen und in die Stever geworfen. Zudem haben sie ein Verkehrszeichen, eine Info-Tafel und einen Briefkasten beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

