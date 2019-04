Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring/ Hundegebell vertreibt Verdächtigen

Coesfeld (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (2. April) um 3 Uhr hat ein Hund die Bewohner eines Hauses am Dietrich-Bonhoeffer-Ring in Lüdinghausen mit seinem Gebell geweckt. Kurz darauf schlug der Hund erneut an. Eine Haubewohnerin sah aus dem Fenster und sah einen Mann wegrennen. Ein Hausbewohner stellte später fest, dass bei seinem BMW die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen und eine Tür geöffnet worden war. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dünn, dunkel gekleidet. Hinweise: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell