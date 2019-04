Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Kettelerstraße, Anton-Aulke-Straße/ Festeinbauten aus BMW gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei BMW waren in der Nacht von Sonntag (31.03.2019) auf Montag (01.04.2019) Ziele von Dieben in Billerbeck. In der Kettelerstraße stahlen sie das fest eingebaute Navigationssystem eines Billerbecker Firmenwagens, in der Anton-Aulke-Straße neben dem Navigationssystem noch das Lenkrad aus dem Wagen einer 60-jährigen Billerbeckerin. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

