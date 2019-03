Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Ondrup-Mayknap/ Hoher Sachschaden bei Lagerhallenbrand

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitag (15. März) gegen 16.20 Uhr in einer Lagerhalle in der Bauernschaft Ondrup-Mayknap in Herbern ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Feuerwehrkräfte aus Ascheberg, Herbern und Davensberg löschten das Feuer. Dachstuhl und Innenraum der Lagerhalle wurden völlig zerstört. Ein Pkw, ein Wohnmobil und ein Wohnwagen, die sich in der Halle befanden, gingen in Flammen auf. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

