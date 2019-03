Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Magdheide/ Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (17. März) um 23.20 Uhr versucht, in den Bürotrakt einer Firma an der Magdheide in Nordkirchen-Capelle einzubrechen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten, offensichtlich mit einem Wagen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zeugenhinweise bitte an: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell