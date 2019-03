Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Uhrwerkerstraße 19 - Diebstahl aus Pkw

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 08.03.2019, in der Zeit von 17:00 - 21:30 Uhr, schlugen bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines blauen Nissan Note ein und entwendeten hieraus ein Bekleidungsstück und eine Sonnenbrille. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf der Uhrwerkerstraße in Ascheberg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/ 7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell